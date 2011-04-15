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27/03/2019
12:35

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 марта

Банк России установил на 28 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 45.8219
1 Азербайджанский манат 38.0740
100 Армянских драмов 13.2702
1 Белорусский рубль 30.3750
1 Болгарский лев 37.1884
1 Бразильский реал 16.6609
100 Венгерских форинтов 22.7615
1000 Вон Республики Корея 56.8526
10 Гонконгских долларов 82.2929
10 Датских крон 97.4246
1 Доллар США 64.5925
1 Евро 72.7182
100 Индийских рупий 93.7550
100 Казахстанских тенге 17.0528
1 Канадский доллар 48.2214
100 Киргизских сомов 92.5792
10 Китайских юаней 96.0998
10 Молдавских леев 37.3151
1 Новый туркменский манат 18.4814
10 Норвежских крон 75.2739
1 Польский злотый 16.9272
1 Румынский лей 15.2961
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.9690
1 Сингапурский доллар 47.6873
10 Таджикских сомони 68.4968
1 Турецкая лира 12.1620
10000 Узбекских сумов 77.0107
10 Украинских гривен 23.8538
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.2233
10 Чешских крон 28.2310
10 Шведских крон 69.6888
1 Швейцарский франк 64.9040
10 Южноафриканских рэндов 44.6454
100 Японских иен 58.4098

"AK&M" от 27.03.2019
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