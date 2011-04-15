Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 марта

Банк России установил на 28 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.8219

1 Азербайджанский манат 38.0740

100 Армянских драмов 13.2702

1 Белорусский рубль 30.3750

1 Болгарский лев 37.1884

1 Бразильский реал 16.6609

100 Венгерских форинтов 22.7615

1000 Вон Республики Корея 56.8526

10 Гонконгских долларов 82.2929

10 Датских крон 97.4246

1 Доллар США 64.5925

1 Евро 72.7182

100 Индийских рупий 93.7550

100 Казахстанских тенге 17.0528

1 Канадский доллар 48.2214

100 Киргизских сомов 92.5792

10 Китайских юаней 96.0998

10 Молдавских леев 37.3151

1 Новый туркменский манат 18.4814

10 Норвежских крон 75.2739

1 Польский злотый 16.9272

1 Румынский лей 15.2961

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.9690

1 Сингапурский доллар 47.6873

10 Таджикских сомони 68.4968

1 Турецкая лира 12.1620

10000 Узбекских сумов 77.0107

10 Украинских гривен 23.8538

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.2233

10 Чешских крон 28.2310

10 Шведских крон 69.6888

1 Швейцарский франк 64.9040

10 Южноафриканских рэндов 44.6454

100 Японских иен 58.4098

"AK&M" от 27.03.2019