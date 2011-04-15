Банк России на 28 марта повысил курс евро к рублю почти на 14 копеек до 72.7182 руб., курс доллара США - более чем на 42 копейки до 64.5925 руб.

Банк России на 28 марта повысил официальный курс евро к рублю почти на 14 копеек до 72.7182 руб. с 72.5808 руб., курс доллара США - более чем на 42 копейки до 64.5925 руб. с 64.1683 руб. 27 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 28 марта увеличилась почти на 30 копеек (+0.43%) до 68.2491 руб. с 67.9540 руб. 27 марта.







"AK&M" от 27.03.2019