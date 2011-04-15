АЛРОСА направит на охрану окружающей среды 30 млрд руб.

АЛРОСА в 2019 году направит на мероприятия по охране окружающей среды почти 6 млрд руб., за пять лет (2019-2023 годы) планируется потратить на эти цели около 30 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



"В прошлом году завершилось действие "Комплексной программы мероприятий по охране окружающей среды ПАО АК "АЛРОСА" на 2011-2018 годы", разработанной компанией. Экологический центр представил аналогичную программу на 2019-2023 годы, но уже в расширенном формате. АЛРОСА усилит меры по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на территории Якутии. Это предусмотрено экологической программой, формирование которой завершено", - говорит главный эколог АЛРОСА Полина Анисимова, цитируемая в сообщении.



В частности, предусматривается защита окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия, обеспечение радиационной безопасности окружающей среды, охрана атмосферного воздуха и снижение негативного воздействия на изменение климата.



В части охраны водных объектов компания организует сбор и очистку сточных вод, предусмотрен блок мероприятий по охране поверхностных и подземных вод. С текущего года в программу производственного контроля включены исследования качества сточных вод на всех промышленных площадках, присоединенных к централизованным канализационным сетям.



АЛРОСА планирует централизованное заключение договоров на утилизацию и обезвреживание опасных отходов, что позволит сформировать единообразный подход к безопасному обращению с отходами. Компания продолжит наращивание вовлечения отходов во вторичные энергетические ресурсы, что, как рассчитывают в компании, даст не только экологический, но и экономический эффект.



Руководство компании приняло важное управленческое решение о проработке вопроса по безопасным подходам для окружающей среды еще на этапе проектирования.



Предусмотрен комплекс мер социально-экологического характера, в том числе заключение ряда соглашений с Минэкологии республики, Национальным фондом "Баргарыы (Возрождение)", Дирекцией биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Минэкологии РС(Я).



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Выручка оставила 300 млрд руб., или на 9% больше, чем за предыдущий год.



"AK&M" от 27.03.2019