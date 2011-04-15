ТрансКонтейнер озвучил итоги M&A за 2018 год.

Как говорится в отчёте компании, подготовленном в соответствии с МСФО 3 сентября 2018 года, после получения необходимых одобрений со стороны регулирующих органов компания приобрела у АО "Первый Контейнерный Терминал", дочернего общества компании Глобалпортс Инвестментс, 100% акций ЗАО "Логистика-Терминал" - оператора контейнерного терминала в Северо-Западном регионе России. Сумма сделки составила 1.9 млрд руб.



По результатам данной сделки компания признала доход от приобретения в сумме 154 млн руб., в результате превышения справедливой стоимости на дату приобретения идентифицируемых активов за вычетом принятых обязательств ЗАО "Логистика-Терминал" над переданным покупателю возмещением (денежными средствами). Причиной получения дохода от приобретения являлась недостаточная загрузка проектной мощности приобретенного актива, что оказывало влияние на величину его будущих денежных потоков. Компания планирует существенно увеличить загрузку ЗАО "Логистика-Терминал" путем перевода грузопотоков с терминала на станции Санкт- Петербург-Товарный-Витебский, планируемого к закрытию.



За период с даты приобретения по 31 декабря 2018 года выручка и убыток Группы от приобретенного дочернего предприятия составили 192 млн руб. и 18 млн руб., соответственно. В случае если приобретение было бы осуществлено 1 января 2018 года, выручка и прибыль Группы составили бы 77358 млн руб. и 9477 млн руб., соответственно.



Помимо этого, в октябре 2018 года ПАО "Дальневосточное морское пароходство" в результате продажи своей доли акций ПАО "Банк ВТБ" утратило значительное влияние на компанию.



Также отмечается, что АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК) является держателем контрольного пакета акций Компании, владея 50%+2 обыкновенными акциями. В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, средневзвешенное количество обыкновенных акций, находившихся в обращении, составило 13894778 акции (13894778 акций в течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года).



ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК), учрежденного ОАО "РЖД", АО НК "Казахстан Темир Жолы" и Белорусской железной дорогой - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года.



ТрансКонтейнер располагает 40 собственными терминалами в основных грузообразующих центрах России. Также Компания управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины, и контролирует 50% АО "КеденТрансСервис", оператора 19 железнодорожных терминалов в Республике Казахстан. Кроме того, ТрансКонтейнер является крупнейшим в России, странах СНГ и Балтии владельцем парка специализированного подвижного состава: в его собственности находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 67 тыс. крупнотоннажных контейнеров.



На сегодняшний день АО "ОТЛК" принадлежит 50% + 2 акции ПАО "ТрансКонтейнер", ПАО "ВТБ" - 24,84%, ООО "Енисей Капитал" - 24,74%, остальные акции находятся в свободном обращении. Акции и депозитарные расписки ПАО "ТрансКонтейнер" торгуются на Московской Бирже. Депозитарные расписки на акции Компании торгуются также на Лондонской фондовой бирже.



Чистая прибыль ТрансКонтейнера по МСФО за 2018 год выросла на 45.5% до 9.509 млрд руб. с 6.534 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 76.959 млрд руб., что на 17.4% выше уровня прошлого года - 65.547 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 48.6% и составила 11.559 млрд руб.



По состоянию на 31 декабря 2018 года активы Группы составили 68.112 млрд руб., долг Группы был представлен двумя выпусками рублёвых облигаций и составил 11.306 млрд руб., чистый долг - 1.779 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 27.03.2019