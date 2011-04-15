Сборы Северо-Западного регионального центра Ингосстраха увеличились на 31%

Объём премии, собранной филиалами Ингосстраха в Северо-Западном региональном центре за 2018 год, составил 2 млрд руб., что на 31% превышает показатели 2017 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 1.1 млрд руб. (прирост 36%), в том числе сборы по личному страхованию — 147.4 млн руб. (прирост 61%), по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, — 855.5 млн руб. (прирост 34%), по страхованию ответственности — 101.4 млн руб. (прирост 23%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 834.1 млн руб.(прирост 25%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте — 8.5 млн руб. Объём страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 33.4 млн руб. (прирост 18%).



Выплаты филиалов Северо-Западного регионального центра в 2018 году составили 617.3 млн руб. В том числе по добровольному личному страхованию — 45.2 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, — 242.8 млн руб., добровольному страхованию ответственности — 25.9 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 300.6 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 2.9 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Северо-Западного регионального центра Ингосстраха стали страхование имущества физических лиц и ОСАГО.



"Мы отмечаем повышение интереса населения к продуктам добровольного страхования - в первую очередь в сегменте страхования имущества. В ответ на данную тенденцию наша компания пересматривает стоимость и наполнение программ страхования, стремясь предложить наиболее выгодные условия клиентам, — комментирует заместитель директора Северо-Западного регионального центра "Ингосстраха" Евгения Ефимова.— Одним из главных событий 2019 года является старт проекта либерализации ОСАГО – наша компания поддерживает данные изменения и уже снизила базовые ставки ОСАГО для физлиц в Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, а также в Республике Коми".



Напомним, что в зону ответственности Северо-Западного регионального центра "Ингосстраха" входят филиалы в Новгородской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской областях, а также Республиках Коми и Карелия.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 27.03.2019