Правительство внесло в ГД законопроект о повышении пенсий для участников ВОВ

Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, направленный на повышение военных пенсий для участников Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении ГД.



Законопроектом предлагается уточнить порядок начисления пенсий.



Изменения предполагается внести в статью 43 Закона N 4468-1. "Пенсии фронтовикам, принимавшим участие в боевых действиях в составе действующей армии, лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" и инвалидам детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, будут исчисляться без ограничения размера денежного довольствия", - отмечается в пояснительной записке.



В случае принятия изменения вступят в силу с 1 мая 2019 года.



"AK&M" от 27.03.2019