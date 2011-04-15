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27/03/2019
14:23

Совет Федерации поддержал повышение пенсий малообеспеченным пенсионерам

Совет Федерации поддержал повышение пенсий малообеспеченным пенсионерам. Об этом говорится в материалах Госдумы.

Законом устанавливается, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. Перерасчёт коснётся пенсий, начисленных с 1 января 2019 года - такое поручение дал в Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин. Таким образом, получателям соцдоплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте РФ прожиточного минимума пенсионера. Величина прожиточного минимума пенсионера в каждом из субъектов Федерации будет ежегодно определяться Правительством РФ.


"AK&M" от 27.03.2019
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