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27/03/2019
15:01

Автопарк каршеринга Москвы в 2020 году увеличится до 30 тыс. автомобилей

Автопарк каршеринга Москвы в 2020 году увеличится до 30 тыс. автомобилей. Об этом сообщила столичная мэрия.

Сегодня автопарк столичных операторов каршеринга насчитывает более 17 тыс. автомобилей.

Как заявил заммэра, руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, в столице почти 1 млн человек пользуется каршерингом регулярно, 54% - несколько раз в неделю и 21% - хотя бы раз в месяц. Порядка 84% пользователей добираются на арендованном авто на работу или используют во время коротких поездок.

При этом потенциальная аудитория прокатных сервисов (включая велосипеды и самокаты) - примерно 10 млн человек старше 16 лет.

"Почти у 70% пользователей каршеринга есть собственный автомобиль, который они оставили дома, в гараже или на даче", - заметил М.Ликсутов.

По мнению руководителя ведомства, сделать этот бизнес привлекательнее для операторов каршеринга может тенденция на снижение стоимости прокатного автомобиля.

"Мы готовы давать субсидию, если компания приобретает российскую машину, покрашенную в цвета бренда "Московский транспорт". Мы компенсируем часть процентов лизингового кредита при соблюдении правил городского каршеринга", - добавил М.Ликсутов.

Сегодня в столице работают 12 компаний краткосрочной аренды автомобилей. Стоимость аренды автомобиля зависит от выбранного оператора, но в среднем составляет от 6 руб. до 10 руб. в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках.

Чтобы арендовать машину, нужно зарегистрироваться на сайте оператора, прикрепить копии паспорта и водительского удостоверения, а также подписать договор и привязать банковскую карту на сайте или в мобильном приложении.


"AK&M" от 27.03.2019
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