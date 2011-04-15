На нескольких улицах в ЦАО, ЮАО, ЮВАО и ТиНАО Москвы изменили движение транспорта

На нескольких улицах в ЦАО, ЮАО, ЮВАО и ТиНАО Москвы перекрыли и ограничили движение транспорта. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, с 26 марта по 17 апреля в связи с ремонтом инженерных сетей на улице Трофимова ограничено движение возле дома 2/1 по одной полосе (проезжую часть в этом месте временно расширили), а с 17 по 28 апреля - по одной полосе частично.



Также изменения на дорогах введут из-за строительства автомобильной дороги Марьино - Саларьево. До 20 апреля на пересечении улицы Адмирала Корнилова и Международного проезда ограничено движение по одной полосе частично с 01:30 до 05:30. До 30 июня и с 5 апреля по 15 сентября проехать нельзя будет по двум полосам (в этом месте строители сделают временные уширения) от пересечения с Международным проездом до Проектируемого проезда N 84, а с 1 апреля по 15 мая ограничат движение по одной полосе.



Кроме того, с 10 апреля по 30 августа нельзя будет проехать по одной полосе в районе Проектируемого проезда N 7038. В Местном проезде у дома 26 на Сосновой улице займут одну полосу с обустройством временных уширений с 15 апреля по 30 июня. На пересечении Проектируемого проезда N 7031 с Проектируемым проездом N 7157 будет ограничено движение по двум полосам с обустройством временных уширений с 15 апреля по 25 июля.



В связи со строительством участка Большой кольцевой линии метро движение ограничат по одной полосе на проспекте Мира в районе дома 92, строения 1 до 21 марта 2020 года.



Также изменения вводят на улице Ленинская Слобода. Они связаны с реконструкцией инженерных сетей. Движение ограничат по одной полосе в каждом направлении на участке от дома 11, строения 9 до дома 9 с 20 марта по 5 апреля, в районе дома 9 - с 30 марта по 10 апреля, в районе дома 7 - с 1 по 10 апреля, от дома 5, корпуса 2 до дома 5, корпуса 1 - с 1 по 15 апреля, в районе дома 5, корпуса 1 - с 1 по 20 апреля, в районе дома 5 - с 1 по 27 апреля, в районе дома 4 - с 13 по 30 мая. Также с 13 по 31 мая ограничат движение в Пересветове переулке у дома 4 по одной полосе.



Кроме того, в связи со строительством жилого комплекса на улице Княжнина до 1 февраля 2020 года полностью перекроют движение в районе дома 24, строения 7 и в Проектируемом проезде N 1329.



"AK&M" от 27.03.2019