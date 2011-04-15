Потребительские цены на бензин в феврале снизились на 0.2%, с начала года выросли на 0.6%. Об этом сообщил Росстат.



Цены производителей в феврале сократились на 4.1%, с начала года - на 22.4%.



В феврале в 44 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) отмечалось снижение потребительских цен на бензин автомобильный, из них наиболее значительное в Иркутской области и Республике Тыва - на 2.7% и 2.2% соответственно.



Увеличение цен на бензин наблюдалось в 15 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области). Из них заметнее всего цены выросли в Камчатском крае - на 0.7%.



В Москве бензин автомобильный за прошедший месяц подорожал на 0.1%, в Санкт-Петербурге он подешевел на 0.3%.



Цены производителей на бензин автомобильный в среднем снизились на 4.1%. Его удешевление отмечено в 14 субъектах РФ (от 1% в Республике Татарстан до 14.6% в Пермском крае). В Ленинградской области цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне января 2019 года. В Саратовской, Рязанской и Иркутской областях отмечено его удорожание от 6.7% до 8.9%.



Потребительские цены на бензин автомобильный в феврале в среднем по РФ превышали цены производителей в 2.6 раза (в феврале 2018 года - в 2.3 раза).



Цены производителей на нефть сырую выросли на 2.8% (с начала года - снизились на 4.6%), а тарифы на её перекачку трубопроводным транспортом стали ниже на 0.2% (с начала года - увеличились на 2.7%).



Соотношение цен производителей на бензин автомобильный и нефть составило 1.1 раза. Соотношение цены на нефть внутри страны с её ценой на мировом рынке составило 69.8%.





"AK&M" от 27.03.2019