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27/03/2019
16:20

Инфляция за неделю, с 19 по 25 марта, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 19 по 25 марта 2019 года, составила 0.1%, с начала марта - 0.3%, с начала года - 1.8%. Об этом сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 283 городах России.

За прошедшую неделю цены на баранину выросли на 2%, пшено - на 1.8%, соль - на 0.8%, крупу гречневую и вермишель - на 0.6%, рыбу мороженую, муку пшеничную и макаронные изделия - на 0.5%, масло сливочное, хлеб ржаной, чай и печенье - на 0.3%, молоко, сыры, творог жирный, рис, конфеты шоколадные и карамель - на 0.2%.

Одновременно цены на мясо кур снизились на 0.6%, сахар-песок - на 0.5%, яйца куриные - на 0.4%, свинину - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.3%, в том числе на капусту белокочанную - 9.9%, лук репчатый - 3.4%, морковь - 2.1%, картофель - 0.5%, яблоки - 0.4%. В то же время огурцы стали дешевле на 6%, помидоры - на 0.9%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0.1%.


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