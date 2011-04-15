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27/03/2019
15:44

Соллерс станет контролирующим акционером обновлённого СП Ford Sollers

ПАО "Соллерс" получит 51% в обновленном СП Ford SOLLERS, которое сосредоточится на производстве и продажах линейки лёгких коммерческих автомобилей Ford Transit. Об этом говорится в сообщении компании.

Ford Motor Company сохранит долю в уставном капитале СП в размере 49%.

Обновлённое СП Ford Sollers будет создано на базе существующего ООО "Форд Соллерс Елабуга", владеющего автомобильным заводом в Особой экономической зоне "Алабуга". Операционная деятельность обновлённого СП начнётся с 1 июля 2019 года. В периметр деятельности СП будет входить производство и дистрибуция коммерческих автомобилей Ford Transit, а также реализация программ локализации и дальнейшего развития линейки спецавтомобилей , которые должны укрепить безусловное лидерство Ford Transit среди иностранных брендов в сегменте LCV. Также обновленное СП возьмет на себя выполнение гарантийного обслуживания и поставки запасных частей для всех автомобилей марки Ford, ранее проданных в России.

Решение перезапустить СП Ford Sollers для работы на российском рынке легких коммерческих автомобилей было принято Ford Motor Company и "Соллерс" исходя из высокой оценки потенциала роста этого рыночного сегмента в России и тех сильных конкурентных преимуществ автомобилей Ford Transit, которые обеспечат обновленному СП значительный рост операционной эффективности и прибыльности бизнеса. Принимая во внимание многолетний опыт и компетенции группы СОЛЛЕРС по производству и продажам LCV в России, стороны согласились с тем, что компания станет контролирующим акционером нового СП и будет осуществлять управление развитием бизнеса Ford Transit на российском рынке.

ПАО "Соллерс" (ИНН 3528079131) объединяет Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод, Sollers-Набережные Челны (ранее - Завод микролитражных автомобилей), а также ряд других производственных активов, которые выпускают корейские внедорожники - SsangYong, легковые и коммерческие автомобили Fiat, японские грузовики Isuzu. Кроме того, компания развивает сеть дилерских центров и имеет собственное лизинговое подразделение. Основным акционером Sollers является Вадим Швецов.

Чистая прибыль группы "Соллерс" по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась на 22.96% до 443 млн руб. с 575 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка уменьшилась на 11.74% до 14.132 млрд руб. с 16.012 млрд руб., операционная прибыль - в 2.43 раза до 416 млн руб. с 1.012 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 33.57% до 550 млн руб. с 828 млн руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 27.03.2019

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