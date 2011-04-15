Ford уведомил администрацию Ленобласти о закрытии завода во Всеволожске

Ford уведомил администрацию Ленинградской области о своём решении по остановке деятельности завода во Всеволожске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.



Это связано в экономическими сложностями предприятия, в том числе - стабильным в течение последних лет снижением продаж на автомобильном рынке.



Со стороны региона был предложен и реализован комплекс мер поддержки предприятия в виде льготного налогообложения и субсидий на обучение сотрудников. Для региональной экономики закрытие завода не принесёт существенных убытков - объём налоговых отчислений не превышает 150 млн руб. в год, что составляет 0.1% доходов бюджета области. Тем не менее, остановка предприятия повлечёт за собой высвобождение сотрудников. Этот процесс начнётся в июне 2019 года.



Как отмечается в сообщении, приоритетной задачей администрации Ленинградской области остается сохранение всех гарантий и обязательств перед трудовым коллективом, регион продолжит взаимодействие с руководством компании "Форд" по вопросам выплаты компенсаций в большем размере, чем положено по закону. Государственная инспекция по труду в Ленинградской области будет следить за исполнением трудового законодательства при высвобождении работников. Сегодня на всеволожском "Форде" трудятся 969 сотрудников, из которых около 500 - жители Ленинградской области.



Служба занятости Ленинградской области готова предложить варианты трудоустройства каждому высвобождаемому работнику. Свободными в Ленинградской области остаются 20 тыс. вакансий, из них 4 тыс. рабочих мест - в обрабатывающей промышленности.



За счёт регионального бюджета служба занятости обеспечит работу выездных консультационных пунктов для сотрудников предприятия по действующему законодательству о труде и занятости. Также будут организованы консультации по профориентации, переобучению и опережающему обучению. Запланированы ярмарки вакансий при участии предприятий автопромышленного комплекса области. Высвобождаемые сотрудники смогут получить государственные услуги: по содействию самозанятости, социальной адаптации, временному трудоустройству, психологической поддержке и другие, подчёркивается в сообщении пресс-службы.



Всеволожский филиал Биржи труда уже начал работу по подбору вакансий как в районе, так и за его пределами. В банке вакансий Всеволожской биржи труда более 3.5 тыс. рабочих мест, среди которых - электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщики, электромонтажники, слесари, стропальщики, наладчики оборудования в производстве и другие.



"AK&M" от 27.03.2019