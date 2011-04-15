Совет директоров ЦБ установил плату за пользования безотзывной кредитной линией в размере 0.5% в год

Совет директоров Банка России принял решение установить плату за право пользования безотзывной кредитной линией (БКЛ), открываемой с 1 мая 2019 года в соответствии с договором об открытии безотзывной кредитной линии, в размере 0.5% в год от установленного кредитной организации максимально возможного лимита БКЛ. Об этом говорится в материалах ЦБ.



По ранее открытым БКЛ плата сохранится на прежнем уровне до истечения их срока.



Совет директоров Банка России, принимая решение по изменению параметров БКЛ, исходил из следующего.



Объём высоколиквидных активов (ВЛА), доступных на рынке, за последние годы значительно вырос, поэтому потребность в использовании открываемых Банком России БКЛ в качестве дополнительной опции для выполнения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) снижается. В период, предшествующий внедрению НКЛ, на фоне структурного дефицита ликвидности у российских кредитных организаций наблюдался недостаток ВЛА в целях расчета НКЛ2, однако в настоящее время банковский сектор функционирует в условиях структурного профицита ликвидности. В дальнейшем ожидается, что объем доступных банкам активов, соответствующих критериям Базеля III, будет расти.



По оценкам Банка России, в ближайшие годы ожидается сохранение профицита ликвидности банковского сектора. В этих условиях объём средств кредитных организаций, размещённых на корреспондентских счетах, в депозитах и купонных облигациях Банка России, останется высоким. Увеличится и предложение на рынке ОФЗ. В соответствии с планами Минфина России по выпуску ОФЗ объем рынка ОФЗ на начало 2022 года может составить около 12.4 трлн руб. (прирост по сравнению с объемом на 1 января 2019 года - 5.1 трлн руб.). В связи с этим системно значимые кредитные организации имеют возможность соблюдать НКЛ преимущественно за счёт рыночных инструментов.



В соответствии с международными стандартами Базельского комитета по банковскому надзору при оценке уровня платы за право пользования БКЛ принимается во внимание разница между доходностью высоколиквидных активов и доходностью менее ликвидных активов сопоставимого кредитного качества. Повышение платы за БКЛ будет способствовать усилению стимулов к соблюдению банками НКЛ за счет формирования портфеля ВЛА, а не за счёт использования БКЛ.



"AK&M" от 27.03.2019