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|27/03/2019
17:15
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В Ломбардный список ЦБ включены ценные бумаги РЖД, ГТЛК, МТС и КамАЗа
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В соответствии с решением совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России включены ценные бумаги четырёх обществ. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
В Ломбардный список включены биржевые облигации ОАО "Российские железные дороги" (4B02-12-65045-D-001P), биржевые облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (4B02-13-32432-H-001P), биржевые облигации ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (4B02-07-04715-A-001P), биржевые облигации ПАО "КАМАЗ" (4B02-01-55010-D-001P).
Также в Ломбардный список включены государственные облигации Ненецкого автономного округа (RU35001NEN0).
"AK&M" от 27.03.2019
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