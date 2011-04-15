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27/03/2019
16:57

Строительство завода по розливу воды на озере Байкал признали незаконным

Строительство завода по розливу воды на озере Байкал признали незаконным. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Строительство завода по производству питьевой воды в посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области остановлено. Такое решение на основании выводов о законности разрешительных документов сегодня, 27 марта, вынес Кировский районный суд Иркутска.

Напомним, по обращениям граждан Росприроднадзор совместно с Прокуратурой РФ провели проверку в посёлке Култук, в результате которой были выявлены факты загрязнения прибрежной зоны озера.

Эксперты Росприроднадзора разбираются, по чьей вине были допущены нарушения на этапе общественных слушаний по строительству этого завода и в ходе проведения экологической экспертизы. Результаты проверки будут размещены на официальном сайте ведомства в ближайшее время.

Дополним, что в данный момент в Росприроднадзоре находятся на рассмотрении ещё два пакета документов по экологической экспертизе строительства подобных предприятий на озере Байкал.

По поручению Главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина на жёсткий контроль взяты все проекты производств по розливу воды в прибрежной зоне озера Байкал.

"AK&M" от 27.03.2019
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