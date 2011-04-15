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27/03/2019
17:01

Россия не препятствует визиту Ж.Кусто в Приморский край по делу в бухте Средняя

Россия не препятствует визиту Жан-Мишеля Кусто в Приморский край по делу в бухте Средняя. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.

Министерство по согласованию с МИД РФ официально пригласило Ж.Кусто войти в состав экспертной рабочей группы, готово оказать содействие по вопросам организации поездки, для чего запросило состав экспертной группы, предполагаемые даты визита, необходимые документы.

Ранее официальное письмо-приглашение было направлено на имя Ж.Кусто от губернатора Приморского края Олега Кожемяки.

С первого дня открытого заявления Ж.Кусто о желании приехать в Россию для оказания поддержки и консультации по вопросам решения судьбы млекопитающих в бухте Средняя, российская сторона выражала одобрение его намерению. С этого момента прошло больше месяца, в активную фазу вошли работы по научному сопровождению мероприятий по спасению млекопитающих.

В экспертную рабочую группу, созданную при Минприроды России, входят представители разных общественных организаций, НИИ, ветеринары, представители разных учреждений, имеющих опыт работы с морскими млекопитающими. К консультациям привлекаются специалисты самых разных структур.

Напомним, что учёные уже провели первый этап исследований состояния косаток и белух на месте в бухте Средняя. До конца недели ожидаются выводы по каждой особи - это 10 косаток и 87 белух. Работы проводятся открыто с привлечением общественных организаций и СМИ.

Попытки распространения сведений о якобы препятствовании визита международного эксперта в Россию, не имеют под собой никаких оснований, являются дезинформацией.


"AK&M" от 27.03.2019
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