Индонезия продлила действие антидемпинговой меры в отношении поставок горячекатаного плоского проката в рулонах. Об этом говорится в материалах МЭР РФ.



В соответствии с постановлением Министра финансов Индонезии от 19 марта пересмотр антидемпинговой меры в отношении импорта горячекатаного плоского проката в рулонах, происходящего в том числе из России, завершён и срок действия меры продлён на очередные пять лет.



Постановление вступит в силу по истечении 14 дней с даты опубликования. Речь идёт о кодах ТН ВЭД: 720810; 720825; 720826; 720827; 720836; 720837; 720838; 720839; 720890.



В отношении российских производителей антидемпинговые пошлины сохраняются в следующих размерах: ОАО "Северсталь" - 5.58%, ОАО "НЛМК" - 8.96%, ОАО "ММК" - 20%, для остальных российских компаний - 20%.



Мера впервые была введена в 2008 году и затем 27 ноября 2013 года продлена на пять лет.





"AK&M" от 27.03.2019