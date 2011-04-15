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27/03/2019
17:19

Индонезия продлила действие антидемпинговой меры в отношении поставок горячекатаного плоского проката в рулонах

Индонезия продлила действие антидемпинговой меры в отношении поставок горячекатаного плоского проката в рулонах. Об этом говорится в материалах МЭР РФ.

В соответствии с постановлением Министра финансов Индонезии от 19 марта пересмотр антидемпинговой меры в отношении импорта горячекатаного плоского проката в рулонах, происходящего в том числе из России, завершён и срок действия меры продлён на очередные пять лет.

Постановление вступит в силу по истечении 14 дней с даты опубликования. Речь идёт о кодах ТН ВЭД: 720810; 720825; 720826; 720827; 720836; 720837; 720838; 720839; 720890.

В отношении российских производителей антидемпинговые пошлины сохраняются в следующих размерах: ОАО "Северсталь" - 5.58%, ОАО "НЛМК" - 8.96%, ОАО "ММК" - 20%, для остальных российских компаний - 20%.

Мера впервые была введена в 2008 году и затем 27 ноября 2013 года продлена на пять лет.


"AK&M" от 27.03.2019
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