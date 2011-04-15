Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/03/2019
18:04

Россия увеличит поставки решений в области телекоммуникаций на Кубу

Россия увеличит поставки на Кубу своих решений в области телекоммуникаций, расширит сотрудничество по подготовке специалистов в сфере ИКТ и ускорит переговоры по снижению тарифов на международный роуминг. Об этом сообщила Минкомсвязь России.

Такие решения были приняты по итогам визита в Гавану российской делегации во главе с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаилом Мамоновым. Для дальнейшей проработки этих вопросов кубинская делегация посетит Москву в апреле 2019 года.

В рамках визита на Кубу прошло шестое заседание Российско-кубинской рабочей группы по информационным технологиям и связи. На нем стороны подписали меморандум о взаимопонимании, призванный укрепить сотрудничество в области телекоммуникаций. В церемонии приняли участие Михаил Мамонов, руководитель кубинского министерства связи Хорхе Луис Пердомо, посол РФ на Кубе Андрей Гуськов и представители бизнеса: ГК "Ростех", ООО "РусАйТиЭкспорт" (RITE), ООО "Код безопасности" и других компаний.

Стороны, в частности, договорились активизировать работу по снижению тарифов на роуминг между обеими странами. Россия предложила провести пробное тестирование средств информационной безопасности от ООО "Код безопасности" для защиты данных кубинских государственных организаций и граждан. Участники переговоров также решили расширить сотрудничество в сфере образования. В частности, МТУСИ и СПбГУТ имени Бонч-Бруевича готовы принимать кубинцев на обучение, повышение квалификации и профессиональную переподготовку.

"AK&M" от 27.03.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100