Россия увеличит поставки решений в области телекоммуникаций на Кубу

Россия увеличит поставки на Кубу своих решений в области телекоммуникаций, расширит сотрудничество по подготовке специалистов в сфере ИКТ и ускорит переговоры по снижению тарифов на международный роуминг. Об этом сообщила Минкомсвязь России.



Такие решения были приняты по итогам визита в Гавану российской делегации во главе с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаилом Мамоновым. Для дальнейшей проработки этих вопросов кубинская делегация посетит Москву в апреле 2019 года.



В рамках визита на Кубу прошло шестое заседание Российско-кубинской рабочей группы по информационным технологиям и связи. На нем стороны подписали меморандум о взаимопонимании, призванный укрепить сотрудничество в области телекоммуникаций. В церемонии приняли участие Михаил Мамонов, руководитель кубинского министерства связи Хорхе Луис Пердомо, посол РФ на Кубе Андрей Гуськов и представители бизнеса: ГК "Ростех", ООО "РусАйТиЭкспорт" (RITE), ООО "Код безопасности" и других компаний.



Стороны, в частности, договорились активизировать работу по снижению тарифов на роуминг между обеими странами. Россия предложила провести пробное тестирование средств информационной безопасности от ООО "Код безопасности" для защиты данных кубинских государственных организаций и граждан. Участники переговоров также решили расширить сотрудничество в сфере образования. В частности, МТУСИ и СПбГУТ имени Бонч-Бруевича готовы принимать кубинцев на обучение, повышение квалификации и профессиональную переподготовку.



"AK&M" от 27.03.2019