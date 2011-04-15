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27/03/2019
18:12

Д.Медведев подписал распоряжение по проекту "Енисейская Сибирь"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение по проекту "Енисейская Сибирь". Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Правительства по итогам совещания о социально-экономическом развитии регионов.

"Также хочу проинформировать вас, что я подписал специальное распоряжение Правительства об одобрении комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". В рамках этого проекта мы и будем работать…", - сказал Д.Медведев.

"Енисейская Сибирь" включает инвестиционные и инфраструктурные проектов, которые должны способствовать сбалансированному развитию территории Сибири.


"AK&M" от 27.03.2019
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