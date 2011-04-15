Александринский и Волковский театры будут объединены в Первый национальный театр России (Академический Александринский театр - Академический театр имени Волкова). Об этом на пресс-конференции в музее имени Бахрушина заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщила пресс-служба Минкультуры.



Приказ о слиянии будет подписан в ближайшее время, тогда же будут запущены процедуры, связанные с объединением, в том числе формирование единого устава. Слияние институций поддержали художественные советы театров.



Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно), действует средняя сцена. Художественный руководитель с 2011 года - заслуженный деятель искусств России Евгений Марчелли.



Российский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина - легендарный Александринский театр - является старейшим национальным театром России. Он учрежден сенатским указом, подписанным дочерью Петра Великого императрицей Елизаветой 30 августа 1756 года в день святого Александра Невского. С 2003 года художественным руководителем театра является режиссер, народный артист России, лауреат государственных премий Валерий Фокин.



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