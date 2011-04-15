Повтор! Инфляция за неделю, с 19 по 25 марта, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 19 по 25 марта 2019 года, составила 0.1%, с начала марта - 0.3%, с начала года - 1.8%. Об этом сообщил Росстат.



За прошедшую неделю цены на баранину выросли на 2%, пшено - на 1.8%, соль - на 0.8%, крупу гречневую и вермишель - на 0.6%, рыбу мороженую, муку пшеничную и макаронные изделия - на 0.5%, масло сливочное, хлеб ржаной, чай и печенье - на 0.3%, молоко, сыры, творог жирный, рис, конфеты шоколадные и карамель - на 0.2%.



Одновременно цены на мясо кур снизились на 0.6%, сахар-песок - на 0.5%, яйца куриные - на 0.4%, свинину - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.3%, в том числе на капусту белокочанную - 9.9%, лук репчатый - 3.4%, морковь - 2.1%, картофель - 0.5%, яблоки - 0.4%. В то же время огурцы стали дешевле на 6%, помидоры - на 0.9%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0.1%.





"AK&M" от 27.03.2019