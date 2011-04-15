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28/03/2019
11:24

Рубль слабеет вместе с прочими валютами развивающихся стран

Рубль слабеет вместе с прочими валютами развивающихся стран на фоне опасений относительно устойчивости глобального роста. Российская валюта потеряла 0.7%, в то время как лидеры падения (аргентинский песо и бразильский реал) потеряли около 3%. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Рубль чувствует себя лучше многих валют аналогов благодаря более устойчивым макроэкономическим показателям (обеспеченность золотовалютными резервами, состояние бюджета, платежного баланса и ситуация с внешним долгом).

Более умеренная реакция российской валюты на снижение общего аппетита к риску могла также быть связана с наличием у рубля внутренних факторов поддержки в виде прошедшего вчера весьма успешного аукциона ОФЗ и предстоящего сегодня платежа в счет налога на прибыль.

Дальнейшее развитие событий на российском валютном рынке преимущественно зависит от общего настроения инвесторов к развивающимся рынкам, которое, в свою очередь, определит макроэкономическая статистика.

До конца недели из важных макроэкономических данных стоит отметить сегодняшнюю статистику по рынку труда в США и данные по инфляции из Германии, а также пятничные данные по потребительским настроениям в США.

"AK&M" от 28.03.2019
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