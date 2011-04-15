Банк России 26 марта приобрёл валюту для Минфина на 18.3 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.



C 7 марта по 4 апреля 2019 года Минфин купит иностранную валюту на 310 млрд руб.



Напомним, Банк России 15 января 2019 года возобновил покупку валюты для Минфина после длительного перерыва.



Ранее, 23 августа 2018 года, покупка валюты была приостановлена в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.





"AK&M" от 28.03.2019