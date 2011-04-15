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28/03/2019
12:23

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного расчетного банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Международный расчетный банк" (Москва). По величине активов на 1 марта 2019 года кредитная организация занимала 389-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Международный расчетный банк специализировался на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение, подчеркивает ЦБ.

В деятельности Международного расчетного банка установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кредитная организация не исполняла возложенные на нее законом обязанности по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе, по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В банке будет действовать временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.


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