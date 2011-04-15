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28/03/2019
13:12

ВЭБ.РФ расширяет сотрудничество с Киргизией в сфере солнечной энергетики

ВЭБ.РФ и крупнейшие предприятия России и Киргизии в области солнечной энергетики группа компаний "Хевел" и завод "Астра" заключили меморандум о намерениях. Об этом говорится в сообщении банка.

Торжественная церемония состоялась в ходе 8-ой Российско-киргизской межрегиональной конференции в присутствии глав государств России и Киргизии.

Стороны намерены развивать промышленное и финансовое сотрудничество в рамках общего экономического пространства Евразийского экономического союза, содействовать углублению международной промышленной и финансовой кооперации в целях стимулирования роста промышленного производства и производства конкурентоспособной продукции как для рынков России и Киргизии, так и для экспорта в другие страны, а также продвигать новейшие технологии в области возобновляемой энергии и энергоэффективности.

Одним из направлений сотрудничества может стать создание промышленного кластера по выпуску компонентов для производства высокоэффективных солнечных модулей, которые впоследствии могут быть использованы при строительстве генерирующих мощностей в России и Киргизии, а также экспортироваться на внешние рынки.

Группа компаний "Хевел" основана в 2009 году и является крупнейшей в России интегрированной компанией в области солнечной энергетики. Деятельность сосредоточена на высокотехнологичном производстве солнечных модулей, строительстве и эксплуатации солнечных электростанций, а также научно-исследовательской деятельности в области солнечной энергетики.

ООО "Астра" основано в 2016 году на базе ОАО "Кыргызский Химико-Металлургический завод", является единственным в Кыргызской Республике и ЕАЭС производителем монокристаллических слитков и пластин N-типа для рынка солнечной энергетики.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

"AK&M" от 28.03.2019
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