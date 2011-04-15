В среду нефтяные котировки снизились на фоне подтверждения роста запасов в США на прошлой неделе. Данные Управления энергетической информации США (EIA) показали рост коммерческих запасов нефти на 2.8 млн баррелей против ожидаемых аналитиками -1.2 млн баррелей. Всего запасы в США составили 442.3 млн баррелей. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Экспорт сырой нефти снизился за неделю на 506000 б/с до 2.89 млн б/с. Объем импорта сократился на 392000 б/с - до 6.54 млн б/с.



Помимо этого, товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 2.88 млн баррелей (прогноз -2.78 млн), коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2.08 млн баррелей (прогноз -0.9 млн). Загрузка НПЗ снизилась с 88.9% до 86.6%. Добыча нефти за прошлую неделю осталась на прежнем уровне 12.1 млн б/с.



После двух недель снижения запасов возвращение к росту снижает вероятность замедления нефтяной отрасли в США. Тем не менее, спрос на нефтепродукты остается высоким, что является позитивным сигналом.



Фьючерсы на Brent снижаются, но остаются пока в рамках прежнего торгового диапазона. Значимая поддержка располагается в районе отметки $66 за баррель, сопротивление находится на отметке $68.5. Из-за роста запасов в США спред между сортами Brent и WTI вновь перешел к расширению и достиг сегодня с утра $8.5 в пользу Brent.



Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются с понижением на -0.4% к уровням закрытия предыдущего дня.







"AK&M" от 28.03.2019