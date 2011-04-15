Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 марта

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Банк России установил на 29 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.9376
1 Азербайджанский манат 38.1970
100 Армянских драмов 13.3254
1 Белорусский рубль 30.4474
1 Болгарский лев 37.2356
1 Бразильский реал 16.2307
100 Венгерских форинтов 22.7552
1000 Вон Республики Корея 56.9011
10 Гонконгских долларов 82.5493
10 Датских крон 97.5510
1 Доллар США 64.8012
1 Евро 72.8884
100 Индийских рупий 93.8889
100 Казахстанских тенге 16.9823
1 Канадский доллар 48.2619
100 Киргизских сомов 92.8384
10 Китайских юаней 96.3057
10 Молдавских леев 37.4033
1 Новый туркменский манат 18.5411
10 Норвежских крон 74.7876
1 Польский злотый 16.9473
1 Румынский лей 15.2952
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.1592
1 Сингапурский доллар 47.7885
10 Таджикских сомони 68.6635
1 Турецкая лира 11.5986
10000 Узбекских сумов 77.2596
10 Украинских гривен 23.7685
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.1229
10 Чешских крон 28.2420
10 Шведских крон 69.5240
1 Швейцарский франк 65.0614
10 Южноафриканских рэндов 44.1877
100 Японских иен 58.8593
"AK&M" от 28.03.2019