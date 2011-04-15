Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 марта

Банк России установил на 29 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.9376

1 Азербайджанский манат 38.1970

100 Армянских драмов 13.3254

1 Белорусский рубль 30.4474

1 Болгарский лев 37.2356

1 Бразильский реал 16.2307

100 Венгерских форинтов 22.7552

1000 Вон Республики Корея 56.9011

10 Гонконгских долларов 82.5493

10 Датских крон 97.5510

1 Доллар США 64.8012

1 Евро 72.8884

100 Индийских рупий 93.8889

100 Казахстанских тенге 16.9823

1 Канадский доллар 48.2619

100 Киргизских сомов 92.8384

10 Китайских юаней 96.3057

10 Молдавских леев 37.4033

1 Новый туркменский манат 18.5411

10 Норвежских крон 74.7876

1 Польский злотый 16.9473

1 Румынский лей 15.2952

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.1592

1 Сингапурский доллар 47.7885

10 Таджикских сомони 68.6635

1 Турецкая лира 11.5986

10000 Узбекских сумов 77.2596

10 Украинских гривен 23.7685

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.1229

10 Чешских крон 28.2420

10 Шведских крон 69.5240

1 Швейцарский франк 65.0614

10 Южноафриканских рэндов 44.1877

100 Японских иен 58.8593





"AK&M" от 28.03.2019