Банк России на 29 марта повысил курс евро к рублю более чем на 17 копеек до 72.8884 руб., курс доллара США - почти на 21 копейку до 64.8012 руб.

Банк России на 29 марта повысил официальный курс евро к рублю более чем на 17 копеек до 72.8884 руб. с 72.7182 руб., курс доллара США - почти на 21 копейку до 64.8012 руб. с 64.5925 руб. 28 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 29 марта увеличилась более чем на 19 копеек (+0.28%) до 68.4405 руб. с 68.2491 руб. 28 марта.







"AK&M" от 28.03.2019