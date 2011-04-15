Банк России на 29 марта повысил курс евро к рублю более чем на 17 копеек до 72.8884 руб., курс доллара США - почти на 21 копейку до 64.8012 руб.

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Банк России на 29 марта повысил официальный курс евро к рублю более чем на 17 копеек до 72.8884 руб. с 72.7182 руб., курс доллара США - почти на 21 копейку до 64.8012 руб. с 64.5925 руб. 28 марта.
Стоимость бивалютной корзины на 29 марта увеличилась более чем на 19 копеек (+0.28%) до 68.4405 руб. с 68.2491 руб. 28 марта.
"AK&M" от 28.03.2019