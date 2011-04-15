ВТБ финансирует разработку месторождения Джеруй до $180 млн

Банк ВТБ, АО "Группа Альянс" и ОсОО "Альянс Алтын" подписали соглашение о сотрудничестве по развитию проекта освоения золоторудного месторождения Джеруй на территории Кыргызской Республики. Об этом говорится в сообщении банка.



В соответствии с соглашением ВТБ предоставит долгосрочное проектное финансирование проекта объемом до $180 млн.



Сумма общих инвестиций в проект за период 2015-2040 гг. составит около $600 млн, кредит ВТБ должен быть полностью освоен в 2019-2020 гг. Предполагается, что добыча золота на месторождении начнется в текущем году и может составить до 5 т в год. На сегодня это крупнейший в стране действующий инвестиционный проект с российским участием и первый пример работы российского государственного банка в Кыргызстане.



Месторождение Джеруй - второе по значимости золоторудное месторождение Кыргызстана с подтвержденными запасами более 100 т золота.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 28.03.2019