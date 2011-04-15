Кабмин утвердил параметры единой информационной системы жилищного строительства

Правительство РФ установило требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), порядок размещения, хранения и обработки информации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В системе определён список сведений, обязательных для размещения в ЕИСЖС застройщиками, органами власти, контролирующими сферу долевого строительства жилья, уполномоченными банками, контролирующими назначение и размер расходования застройщиками денежных средств, привлечённых для долевого строительства.





"AK&M" от 28.03.2019