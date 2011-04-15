Меры гарантийной и микрофинансовой поддержки не способствуют развитию МСП в регионах, СП

Меры гарантийной и микрофинансовой поддержки не способствуют развитию малого и среднего бизнеса в регионах. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.



"В 2015-2017 годах за гарантийной поддержкой обратились около 0,1% от общего количества субъектов МСП, за микрозаймами - 0.3-0.4%. При этом выборочная проверка показала, что большинство предпринимателей, получивших поддержку, не улучшили свои финансовые показатели, а отдельные и вовсе прекратили свою деятельность вскоре после ее получения", - сообщил на коллегии аудитор Счетной палаты Андрей Перчян.



Для поддержки МСП в регионах были созданы региональные гарантийные организации (РГО) и микрофинансовые организации предпринимательского финансирования (МФО). При этом в законодательстве не прописана их организационно-правовая форма. В результате на начало 2019 года почти 20% РГО и около 9% МФО - это коммерческие организации. "Коммерческие организации в первую очередь нацелены на получение прибыли, а это может противоречить цели создания региональных гарантийных и микрофинансовых организаций - обеспечить доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам", - отметил А.Перчян.



Заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин, который присутствовал на Коллегии, согласился с замечанием Счетной палаты. "В настоящий момент действительно нет прямого запрета на ту или иную организационно-правовую деятельность этих организаций. Однако с учетом сложившейся практики стоит либо рекомендовать, либо законодательно закрепить невозможность коммерческой деятельности таких предприятий", - заявил он.



Аудитор также предложил установить единые требования к деятельности микрофинансовых организаций. В настоящее время условия, по которым они предоставляют микрозаймы субъектам МСП, различаются, так как устанавливаются внутренними документами самих МФО.



В ходе проверки Счетная палата выявила случаи, когда микрозаймы были предоставлены субъектам МСП, которые сами оказывали финансовые услуги, в том числе по предоставлению займов и кредитов, а также осуществляли коллекторскую деятельность. "Это единичные случаи, однако допускать такого нельзя. Поэтому необходимо внести изменения в законодательство в части установления запрета на оказание поддержки таким субъектам МСП", - отметил А.Перчян.



Кроме того, проверка показала, что показатели результативности использования субсидии на господдержку МСП не позволяют оценить деловую активность ее получателей: нет показателей роста прибыли, выручки, прироста величины активов. "В итоге невозможно установить влияние мер гарантийной и микрофинансовой поддержки на достижение показателей развития МСП в регионах, равно как и вклад субъектов МСП в экономику. При этом инвестиции в данный инструмент поддержки растут: в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство" на 2019-2024 годы на докапитализацию МФО предусмотрено 22.9 млрд руб., на РГО - 15.6 млрд руб. Из них 93,5% - средства федерального бюджета", - подчеркнул А.Перчян.





"AK&M" от 28.03.2019