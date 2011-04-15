Кабмин одобрил создание в России производства газовых турбин большой мощности

Правительство РФ одобрило создание в России производства газовых турбин большой мощности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Утверждены правила предоставления из федерального бюджета субсидии российской организации на финансирование части затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания производства газовых турбин большой мощности.



Правилами предусматривается субсидирование НИОКР, направленных на разработку головных образцов линейки газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 60-80 МВт и 150-180 МВт, а также на разработку технологий сервиса компонентов горячего тракта газовых турбин большой мощности иностранного производства, эксплуатируемых в России.



Стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд руб. Она определена с использованием метода рыночных аналогов на основании опыта проектирования газовых и паровых турбин, стоимости подготовки производства и изготовления оборудования.



В федеральном бюджете в 2019-2021 годах на эти цели предусмотрено 7 млрд руб. Предусматривается, что объём внебюджетного финансирования проекта составит также не менее 7 млрд руб.



Предполагаемый минимальный выпуск газовых турбин средней и большой мощности до конца 2032 года должен составить не менее 22. При продаже такого оборудования предполагается заключать договоры на длительное обслуживание техники.





"AK&M" от 28.03.2019