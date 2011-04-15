Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/03/2019
16:03

Кабмин одобрил создание в России производства газовых турбин большой мощности

Правительство РФ одобрило создание в России производства газовых турбин большой мощности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Утверждены правила предоставления из федерального бюджета субсидии российской организации на финансирование части затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания производства газовых турбин большой мощности.

Правилами предусматривается субсидирование НИОКР, направленных на разработку головных образцов линейки газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 60-80 МВт и 150-180 МВт, а также на разработку технологий сервиса компонентов горячего тракта газовых турбин большой мощности иностранного производства, эксплуатируемых в России.

Стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд руб. Она определена с использованием метода рыночных аналогов на основании опыта проектирования газовых и паровых турбин, стоимости подготовки производства и изготовления оборудования.

В федеральном бюджете в 2019-2021 годах на эти цели предусмотрено 7 млрд руб. Предусматривается, что объём внебюджетного финансирования проекта составит также не менее 7 млрд руб.

Предполагаемый минимальный выпуск газовых турбин средней и большой мощности до конца 2032 года должен составить не менее 22. При продаже такого оборудования предполагается заключать договоры на длительное обслуживание техники.


"AK&M" от 28.03.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100