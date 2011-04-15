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28/03/2019
18:12

Московская биржа начинает расчет индексов устойчивого развития

Ежедневный расчет и публикация индексов устойчивого развития Московской биржи и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) начнется 1 апреля 2019 года. Об этом говорится в сообщении Московской биржи.

Новые индексы "Индекс МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость" и "Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития" будут рассчитываться на основе анализа крупнейших российских компаний в области ESG (Environmental, Social, Governance), ежегодно осуществляемого РСПП. В базу расчета индексов входят ценные бумаги эмитентов, которые раскрывают наиболее полную информацию о деятельности в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Фондовый индекс "Индекс МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость" рассчитывается на основе цен акций 22 эмитентов – лидеров по раскрытию информации в области устойчивого развития, "Индекс МосБиржи-РСПП Вектор устойчивого развития" - на основе цен акций 15 эмитентов, показавших лучшую динамику по показателям устойчивого развития к предыдущему году.

Состав баз расчета индексов пересматривается ежегодно. Значения индексов будут публиковаться на сайтах Московской биржи и РСПП, а также транслироваться через информационные агентства на ежедневной основе.

Расчет индексов будет осуществляться в рамках заключенного в марте 2019 года соглашения о сотрудничестве между Московской биржей и РСПП, цель которого является развитие и укрепление ответственной деловой практики российских эмитентов, повышение их инвестиционной привлекательности, а также содействие росту прозрачности эмитентов и укреплению доверия к ним со стороны инвесторов. Методика расчета Индексов устойчивого развития МосБиржи – РСПП вступает в силу 1 апреля 2019 года. Выборка эмитентов для анализа РСПП формируется на основе ста крупнейших российских компаний рейтингов "RAEX-600" и "РБК-500". Более подробно с методикой РСПП можно ознакомиться на сайте РСПП.

"AK&M" от 28.03.2019
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