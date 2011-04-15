РЖД и Киргизия договорились о сотрудничестве по проектам развития железнодорожной сети Киргизии. Об говорится в сообщении компании.



С российской стороны документ подписали министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров, с киргизской - министр транспорта и дорог Киргизской Республики Жанат Бейшенов игенеральный директор государственного предприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" Канатбек Абдыкеримов.



В меморандуме отмечается положительная динамика и результативность совместных действий по разработке предварительного технико-экономического обоснования (ПТЭО) проектов поэтапного развития железнодорожной сети на территории Киргизской Республики, в частности, завершение в феврале этого года первого этапа разработки документа.



Среди рассматриваемых проектов в документе указано строительство железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан и железнодорожного соединения северных и южных регионов Киргизии.



По результатам разработки ПТЭО стороны намерены внести предложения по своему участию в реализации проектов развития железнодорожной сети на территории Киргизии.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 28.03.2019