Ингосстрах выплатил более 1.4 млн руб. клиенту в связи с хищением товарного запаса

Компания "Ингосстрах" выплатила более 1.4 млн руб. страхователю в связи с хищением товарного запаса в торговой точке. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Страховой случай произошел в декабре 2018 года в Одинцове. В результате незаконного проникновения был похищен товарный запас портативной техники. По данному факту было возбуждено уголовное дело.



По действующему договору страховой защитой обеспечены: товарные запасы, наличные денежные средства в кассовых аппаратах. Лимит ответственности составляет 4 млн руб. Договор был заключен сроком на 1 год.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 28.03.2019