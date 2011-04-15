ESET изучила новые ловушки группировки OceanLotus

Эксперты антивирусной компании ESET изучили недавние кибератаки хакерской группировки OceanLotus (также известной как APT32 и APT-C-00) и пришли к выводу, что злоумышленники существенно расширили список используемых техник в попытках скрыться от антивирусного ПО. Об этом говорится в сообщении ESET.



OceanLotus преимущественно действует в странах Юго-Восточной Азии - Лаосе, Камбодже, Вьетнаме и на Филиппинах. Их целью является шпионаж за госструктурами, политическими партиями и крупными компаниями этих государств.



В новой вредоносной кампании киберпреступники использовали уязвимость в Microsoft Office (CVE-2017-11882) с целью фишинговых атак. Для заражения пользователей применялись файлы с двойным расширением и самораспаковывающиеся архивы.



Жертвы OceanLotus получали фишинговые письма, замаскированные под сообщения СМИ о текущих политических событиях. В письмах использовались интригующие имена вложений, связанные с актуальной новостной повесткой.



Открыв вредоносное вложение в виде документа с поддержкой макросов или запустив самораспаковывающийся SFX-архив, замаскированный под обычное изображение, пользователь инициировал установку бэкдора. Получив доступ к системной информации, бэкдор отправлял ее на управляющий C&C-сервер.



Эксперты ESET полагают, что группировка продолжит совершенствовать свои методы, уменьшая шансы обнаружения продуктами безопасности.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.







"AK&M" от 28.03.2019