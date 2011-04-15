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28/03/2019
16:59

Бывший полпред президента РФ в ДФО В.Ишаев задержан за хищение средств Роснефти, СК

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России по материалам ФСБ возбудило уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и иных лиц в связи с хищением мошенническим путем денежных средств НК "Роснефть". Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

В 2013-2018 годах В.Ишаев занимал должность вице-президента Роснефти. В 2014-2017 годах В.Ишаев обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией по явно завышенной цене договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства Роснефти в Хабаровском крае, полагает следствие.

В настоящее время совместно с ФСБ проводятся обыски. В.Ишаев задержан по подозрению в совершении преступления. Ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

В.Ишаев в 1991-2009 годах являлся губернатором Хабаровского края. В 2009 году стал полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В 2012-2013 годах был министром по развитию Дальнего Востока.


"AK&M" от 28.03.2019
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