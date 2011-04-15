Мираторг в 2019 году планирует увеличить производство свинины в Курской области на треть - до 150 тыс. т. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Агрохолдинг в рамках доктрины продовольственной безопасности страны и задачи по наращиванию экспортного потенциала агропромышленной отрасли приступил к реализации на территории Курской области части крупнейшего в РФ межрегионального проекта по удвоению мощностей свиноводческого дивизиона. Проект включает строительство комбикормового завода, крупнейшей в Европе роботизированной мясохладобойни, а также новых свиноводческих ферм.



В Курской области в настоящий момент работает более 20 свиноводческих площадок Мираторга, где содержится четверть всего поголовья свиней агрохолдинга. В 2018 году фермы произвели порядка 115 тыс. т свинины в живом весе.



Мираторг планирует увеличить объемы в 2019 году за счет повышения эффективности производства и достижения плановых мощностей на действующих свинофермах, а также запуска новых свиноводческих площадок в ряде районов Курской области.





"AK&M" от 28.03.2019