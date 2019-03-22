ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 29 марта, в размере 64.8012 руб. против 64.5925 руб. на 28 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



27.03.19 - 64.5925 руб.

27.03.19 - 64.1683 руб.

26.03.19 - 64.4993 руб.

23.03.19 - 63.7705 руб.

22.03.19 - 63.7420 руб.































































































































































































"AK&M" от 28.03.2019