ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 29 марта, в размере 72.8884 руб. против 72.7182 руб. на 28 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



28.03.19 - 72.7182 руб.

27.03.19 - 72.5808 руб.

26.03.19 - 72.9229 руб.

23.03.19 - 72.5900 руб.

22.03.19 - 72.7870 руб.









































"AK&M" от 28.03.2019