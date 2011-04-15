Аналитики не видят факторов для значимого роста пары доллар-рубль

Рубль почти достиг отметки 65 за доллар. Ранее диапазон 65-65.5 был очень сильным сопротивлением укреплению рубля, а теперь стал таким де мощным сопротивлением его ослаблению. Об этом говорится в комментарии аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.



Предыдущее падение рубля во многом вызвано окончанием налогового периода - очень часть после завершения бюджетных платежей рубль падает пару-тройку дней. Пока аналитик не видит факторов для значимого роста пары доллар-рубль.



Вчерашний день на российском рынке акций прошел безыдейно. После негативного открытия, начались слабые попытки роста вслед за американскими фьючерсами. Но вырасти сильно не удалось: прибавка за день составила всего лишь 0.2%.



Выросла и на 0.36% фондовая Америка. Трейдеры ждут, но, похоже, не очень уверенно, некоторого позитива с переговорного процесса США-Китай. Однако успех уже во многом заложен в цены.



Впрочем, сегодня с утра американские фьючерсы подрастают, что дает основания рассчитывать на покрытие рынка ростом в районе 0.3%.



Сейчас отметка 2500 пунктов по Индексу Мосбиржи, а это верхняя граница более чем месячного боковика, уже не является значимым сопротивлением и рынок будет проходить ее легко в случае появления позитивных новостей. Более сильное сопротивление сдвинулось в район отметки 2510 пунктов.



"Пока все говорит о том, что сегодня мы продолжим следовать за западными индикаторами. Под вечер возникнут желания сократить позиции в акциях из-за возросших санкционных рисков, среди которых слова Трампа, что "Россия должна убраться из Венесуэлы". Похоже, после Сирии разгорается еще одна конфликтная точка в и так плохих отношениях между США и Россией", - подчеркивает аналитик.









"AK&M" от 29.03.2019