Банк России разработал требования к базовым стандартам для СРО инвестсоветников

Банк России определил перечень обязательных базовых стандартов и требований к их содержанию, которые должны разработать саморегулируемые организации (СРО) в сфере финансового рынка, объединяющие инвестиционных советников. Проект соответствующего указания размещен на сайте регулятора для экспертного обсуждения.



Согласно подготовленному документу, СРО обязаны разработать два базовых стандарта. Первый касается защиты прав и интересов получателей услуг инвестиционных советников. Он должен содержать минимальный объем и порядок предоставляемой инвестиционными советниками информации, правила взаимодействия инвестиционных советников с получателями финансовых услуг, требования к работникам инвестиционного советника, осуществляющим непосредственное взаимодействие с клиентами, формы реализации права получателя консультации на досудебный (внесудебный) порядок разрешения споров, порядок осуществления СРО контроля за выполнением ее членами базового стандарта.



Второй базовый стандарт должен устанавливать следующий перечень операций инвестиционных советников, подлежащих стандартизации: предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, определение инвестиционного профиля клиента, оценка соответствия инвестиционного портфеля клиента инвестиционному профилю клиента (мониторинг портфеля клиента).



Исполнять базовые стандарты, подготовленные СРО, обязаны все финансовые организации, которые оказывают инвестиционное консультирование, вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации.



Предложения и замечания по документу принимаются до 11 апреля 2019 года.







"AK&M" от 29.03.2019