Банк России обсудил с рынком модели учетной инфраструктуры рынка ценных бумаг

Банк России продолжит работу над концепцией по изменению нормативно-правовой базы, регулирующей учет и переход прав на ценные бумаги. При ее доработке будут учтены предложения рынка, высказанные в ходе публичного обсуждения доклада "Совершенствование регулирования учетной инфраструктуры рынка ценных бумаг", который был размещен на сайте регулятора 24 октября 2018 года. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Одним из главных вопросов стало обсуждение проведения реформы лицензирования учетных институтов. Учитывая различия в составе потребителей услуг регистраторов и депозитариев, специфику их деятельности и разницу в подходах к организации процессов, Банк России пришел к выводу о нецелесообразности введения единой лицензии на осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги. Альтернативным решением может стать снятие ограничения на совмещение деятельности регистратора с депозитарной и спецдепозитарной деятельностью.



Представители отрасли не возражают против развития конкурентного ценообразования при осуществлении регистратором функций по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг. При этом участники рынка указали на необходимость соблюдения принципа социальной ответственности при установлении требований к тарифам и привлечения антимонопольного ведомства к регулированию тарифов регистраторов.



Крупные кастодианы поддержали инициативу Банка России о предоставлении депозитариям права осуществлять операции кредитования ценными бумагами. Регулятор предлагает наделить депозитарий таким правом, в случае если это предусмотрено депозитарным договором, а также если депозитарий обязуется вернуть используемые ценные бумаги по требованию заимодавца, обеспечить получение заимодавцем всех доходов по ценным бумагам и иных причитающихся ему денежных выплат и реализовать весь спектр корпоративных прав заимодавца, связанных как с управлением обществом (например, голосование), так и непосредственно с сущностью бумаги (например, участие в выкупах).



Большинство участников рынка согласились закрепить за депозитариями право предоставлять депонентам услугу ведения сегрегированного учета ценных бумаг как инструмента конкуренции депозитариев.







"AK&M" от 29.03.2019