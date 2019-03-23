ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 30 марта в размере 64.7347 руб. против 64.8012 руб. на 29 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



29.03.19 - 64.8012 руб.

28.03.19 - 64.5925 руб.

27.03.19 - 64.1683 руб.

26.03.19 - 64.4993 руб.

23.03.19 - 63.7705 руб.

































































































































































































"AK&M" от 29.03.2019