РусГидро и РУСАЛ запустили первую серию Богучанского алюминиевого завода

РусГидро и РУСАЛ ввели в промышленную эксплуатацию в составе двух пусковых комплексов первую серию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), находящегося в составе Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). Об этом говорится в сообщении сторон.



По своим характеристикам и масштабам у проекта БЭМО не существует аналогов - это крупнейший энерго-металлургический инвестиционный проект в мире и первый пример масштабного государственно-частного партнерства в России. Его реализация позволила создать современную мощную энергетическую базу, необходимую для развития промышленности в регионе Нижнего Приангарья. На предприятиях БЭМО создано 10 тысяч рабочих мест.



Бюджет строительства первой серии мощностью 298 тыс. т в год составляет $1.69 млрд. Проект финансируется за счет собственных средств РУСАЛа и РусГидро и проектного финансирования "Внешэкономбанка" (ВЭБ).



Богучанский алюминиевый завод - одно из самых крупнейших металлургических предприятий в России. Строительство завода идет в самом центре страны - в Красноярском крае (Богучанский район) на территории более 2.3 кв. км (231 га). Первый металл на Богучанском алюминиевом заводе был получен в 2015 году.



Богучанская ГЭС с установленной мощностью 2 997 МВт расположена на реке Ангаре в Красноярском крае, возле Кодинска, и является четвертой, нижней, ступенью Ангарского каскада ГЭС и пятой по мощности гидроэлектростанцией России. Богучанская ГЭС эксплуатируется ПАО "Богучанская ГЭС" (совместное предприятие ПАО "РусГидро" и ОК РУСАЛ).



Строительство станции, начатое в 1974 году, является рекордным по продолжительности в истории отечественной гидроэнергетики. После распада СССР темпы работ по строительству значительно снизились. В 1994 году стройка была фактически законсервирована и возобновлена только в 2006 году в рамках проекта БЭМО.



С 2013 по 2014 год были введены все девять гидроагрегатов станции по 333 МВт мощности - это рекордный показатель ввода в гидроэнергетике за всю постсоветскую эпоху. После заполнения в 2015 году Богучанского водохранилища до проектной отметки станция достигла своей установленной мощности. Строительство станции полностью завершилось в декабре 2017 года. Выработка Богучанской ГЭС в 2018 году составила 13610 млн кВт·ч (+2.4% к уровню 2017 года).



"AK&M" от 29.03.2019