Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 марта

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Банк России установил на 30 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.8969
1 Азербайджанский манат 38.1578
100 Армянских драмов 13.2994
1 Белорусский рубль 30.4305
1 Болгарский лев 37.1505
1 Бразильский реал 16.5931
100 Венгерских форинтов 22.6559
1000 Вон Республики Корея 56.9818
10 Гонконгских долларов 82.4667
10 Датских крон 97.3425
1 Доллар США 64.7347
1 Евро 72.7230
100 Индийских рупий 93.5168
100 Казахстанских тенге 17.0498
1 Канадский доллар 48.2052
100 Киргизских сомов 92.7431
10 Китайских юаней 96.3214
10 Молдавских леев 37.2896
1 Новый туркменский манат 18.5221
10 Норвежских крон 74.9478
1 Польский злотый 16.9148
1 Румынский лей 15.2633
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.8576
1 Сингапурский доллар 47.7782
10 Таджикских сомони 68.5931
1 Турецкая лира 11.4546
10000 Узбекских сумов 77.1802
10 Украинских гривен 23.8008
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.2522
10 Чешских крон 28.1406
10 Шведских крон 69.7257
1 Швейцарский франк 64.9816
10 Южноафриканских рэндов 44.3519
100 Японских иен 58.4301
"AK&M" от 29.03.2019