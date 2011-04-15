Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 марта

Банк России установил на 30 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.8969

1 Азербайджанский манат 38.1578

100 Армянских драмов 13.2994

1 Белорусский рубль 30.4305

1 Болгарский лев 37.1505

1 Бразильский реал 16.5931

100 Венгерских форинтов 22.6559

1000 Вон Республики Корея 56.9818

10 Гонконгских долларов 82.4667

10 Датских крон 97.3425

1 Доллар США 64.7347

1 Евро 72.7230

100 Индийских рупий 93.5168

100 Казахстанских тенге 17.0498

1 Канадский доллар 48.2052

100 Киргизских сомов 92.7431

10 Китайских юаней 96.3214

10 Молдавских леев 37.2896

1 Новый туркменский манат 18.5221

10 Норвежских крон 74.9478

1 Польский злотый 16.9148

1 Румынский лей 15.2633

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.8576

1 Сингапурский доллар 47.7782

10 Таджикских сомони 68.5931

1 Турецкая лира 11.4546

10000 Узбекских сумов 77.1802

10 Украинских гривен 23.8008

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.2522

10 Чешских крон 28.1406

10 Шведских крон 69.7257

1 Швейцарский франк 64.9816

10 Южноафриканских рэндов 44.3519

100 Японских иен 58.4301







"AK&M" от 29.03.2019