Банк России на 30 марта понизил курс евро к рублю почти на 17 копеек до 72.7230 руб., курс доллара США - почти на 7 копеек до 64.7347 руб.

Банк России на 30 марта понизил официальный курс евро к рублю почти на 17 копеек до 72.7230 руб. с 72.8884 руб., курс доллара США - почти на 7 копеек до 64.7347 руб. с 64.8012 руб. 29 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 30 марта уменьшилась более чем на 11 копеек (-0.16%) до 68.3295 руб. с 68.4405 руб. 29 марта.







"AK&M" от 29.03.2019