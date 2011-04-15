Кабмин внес в Госдуму законопроекты, запрещающие "зарплатное рабство"

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о реализации права работника на выбор кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Проекты федеральных законов "О внесении изменений в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", "О внесении изменения в часть третью статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации" подготовлены Минтрудом в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по развитию конкуренции в отраслях экономики и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы.



Первый законопроект дополняет часть 6 статьи 5.27 КоАП отдельным составом правонарушения, заключающимся в воспрепятствовании работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата. За совершение такого правонарушения предусматривается административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1 тыс. до 5 тыс. руб.; на юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб..



Второй законопроект увеличивает срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю об изменении кредитной организации для перечисления заработной платы, с 5 рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. Также предлагается установить, что порядок замены работником кредитной организации определяется коллективным или трудовым договором.





"AK&M" от 29.03.2019