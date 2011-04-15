Международный аэропорт "Шереметьево" будет реорганизован

Акционеры АО Международный аэропорт "Шереметьево" на внеочередном собрании приняли решение о реорганизации МАШ в форме присоединения к нему ООО "Терминал В Шереметьево" и ООО "Межтерминальный переход Шереметьево". Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.



Акционеры утвердили договор о присоединении. По итогам реорганизации, присоединяемые Общества прекратят свою деятельность, все права и обязанности компаний перейдут к АО "МАШ".



Напомним, что специальные компании ООО "Терминал B Шереметьево" и ООО "Межтерминальный переход Шереметьево" созданы в 2014 году для реализации и запуска в эксплуатацию одноименных проектов в рамках программы подготовки аэропорта к Чемпионату мира по футболу-2018 и на дальнейшую перспективу.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" в 2018 году вырос на 14.3% до 45.836 млн по сравнению с годом ранее. Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 357.228 тыс. при росте в 15.9%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2018 году вырос на 11.6% и составил 24.695 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% и достиг 21.141 млн.



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